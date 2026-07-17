Campanha 'Noite segura, diversão garantida' sensibiliza jovens no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal e a Direcção Regional de Saúde lançaram esta sexta-feira a campanha 'Noite segura, diversão garantida', uma iniciativa de sensibilização que pretende promover comportamentos responsáveis e saudáveis entre os jovens durante as saídas noturnas.

A campanha, apresentada no Átrio dos Paços do Concelho, decorre até ao final de Setembro e contará com mensagens de prevenção distribuídas por 18 locais de maior afluência no Funchal, entre os quais a Zona Velha, o Casino da Madeira, a Avenida Sá Carneiro, a Praça do Carmo e a Barreirinha.

Na apresentação, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, citado em comunicado, destacou a importância da prevenção e das parcerias institucionais, sublinhando que, apesar dos baixos níveis de consumo de álcool registados entre os jovens, é essencial alertar também para os riscos associados ao consumo de outras substâncias e a comportamentos de risco. Como mensagem dirigida à juventude, apelou ao espírito de entreajuda: "Saímos juntos, voltemos juntos. Queremos que os jovens influenciem os seus pares para a adopção de comportamentos responsáveis", sustentou o autarca.