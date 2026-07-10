PSP sensibiliza para regras de porte de armas e incentiva entregas voluntárias

A PSP tem em curso até 28 de agosto uma operação nacional para sensibilizar os cidadãos para as regras de porte e uso de armas de fogo e incentivar a sua entrega voluntária, anunciou hoje a força policial.

"Esta operação pretende aproximar os serviços especializados da PSP dos cidadãos, através de ações de sensibilização e policiamento de proximidade, promovendo a regularização da situação legal das armas de fogo e incentivando a sua entrega voluntária quando aplicável", refere, numa nota, a PSP.

A operação "Armas em Segurança - Tour de Verão de 2026" começou em 29 de junho, tem ações agendadas nos distritos de Beja, Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, e está a ser "desenvolvida através das Unidades Móveis de Atendimento (UMA), em articulação com autarquias" e "outras entidades locais".

Segundo a força policial, nas duas edições anteriores da iniciativa, realizadas nos verões de 2024 e 2025, a operação permitiu a entrega voluntária pelos cidadãos à PSP de um total de 361 armas de fogo e 4.253 munições e cartuchos, maioritariamente associadas à prática de caça.

A caducidade da licença de porte e uso de arma, o transporte de armas de outros países para Portugal, incluindo para a prática de tiro desportivo, e a existência de armas em heranças são algumas das situações em que é exigida regula rização.