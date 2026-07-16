Élvio Sousa quer saber quais as medidas para reduzir o custo de vida

O primeiro conjunto de perguntas ao presidente do Governo Regional foi feito pelo líder do maior partido da oposição, o JPP. "O Estado da Região não se mede pelo PIB, mede-se pela qualidade de vida das pessoas", afirmou Élvio Sousa.

Baixar o IVA, baixar o preço dos fretes marítimos, estabelecer a ligação ferry com o continente, são medidas que o líder do JPP considera essenciais.

Para reduzir o IVA, diz, é necessário "cortar despesas" porque, diz, o governo 2tem feito vida de lordes".

O JPP desafia o Governo a utilizar o excedente da receita fiscal para "ajudar as pessoas".

"A Madeira cresce em estatísticas mas as famílias empobrecem no supermercado".