Polícias madeirenses distinguidos por salvarem família de um incêndio no Funchal

Os polícias madeirenses Marco Camacho e Diogo Sousa foram distinguidos com o Prémio de Segurança Pública, da Polícia de Segurança Pública (PSP) em reconhecimento pela coragem e o sentido de missão demonstrados durante uma intervenção que permitiu salvar uma família na Madeira.

De acordo com a PSP, a ocorrência teve lugar no dia 17 de Maio de 2026, na freguesia de Santo António, no Funchal, na sequência de uma comunicação que dava conta de um foco de incêndio urbano numa zona habitacional.

Os dois polícias "foram os primeiros a chegar" ao local, onde constataram a existência de um incêndio de grandes proporções num terreno contíguo a uma moradia. As chamas ameaçavam consumir a habitação e as únicas vias de saída encontravam-se já comprometidas pelo fogo.

"Perante a informação de que no interior da habitação se encontravam várias pessoas, incluindo duas crianças menores e um idoso, os agentes, ignorando o perigo para a sua própria integridade física, acederam ao imóvel através de uma janela no telhado, logrando retirar em segurança todos os ocupantes, os quais se encontravam em estado de pânico, evitando assim consequências potencialmente trágicas para a vida humana", sublinha a entidade policial.

Durante a operação de salvamento, o agente Diogo Sousa sofreu lesões traumáticas na mão direita. Ainda assim, manteve-se "empenhado na missão até estarem garantidas as condições mínimas de segurança".

Criado em 1988, o Prémio de Segurança Pública é atribuído aos Polícias que, com grande risco pessoal no desempenho das suas funções, tenham enfrentado e resolvido com êxito ocorrências com contornos humanitárias, de delinquência ou criminalidade, demonstrando elevado espírito de missão e dedicação, com risco pessoal para a vida e para a sua integridade física.