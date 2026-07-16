Junho foi mais quente e mais seco do que o habitual na Madeira

A Madeira registou, em Junho de 2026, temperaturas acima da normal climatológica e níveis de precipitação inferiores aos valores de referência em todas as estações meteorológicas analisadas, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que o DIÁRIO divulgou antecipadamente na edição em papel de hoje.

A temperatura média mais elevada foi observada no Funchal/Observatório, com 22,1 graus Celsius, enquanto a mais baixa se registou no Chão do Areeiro, com 14,4 graus. Ainda assim, foi precisamente nesta última estação que se verificou o maior desvio face à normal climatológica, com um valor 2,0 graus acima do esperado para o mês de junho.

A temperatura máxima absoluta foi registada no Porto Moniz, onde os termómetros atingiram os 28 graus no dia 23. Já a mínima absoluta ocorreu no Pico do Areeiro, que registou 5,9 graus no dia 5.

No que respeita à precipitação, todas as estações meteorológicas com dados disponíveis registaram valores abaixo da média histórica para o mês. Santana foi a localidade com maior volume de precipitação, acumulando 29,2 milímetros, enquanto a Selvagem Grande não registou qualquer ocorrência.

O maior desvio negativo verificou-se no Chão do Areeiro, onde choveu menos 29,1 milímetros do que o habitual. O Santo da Serra foi a estação com mais dias de chuva, contabilizando 18 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 milímetros.

Os dados da DREM revelam ainda que a humidade relativa média do ar variou entre os 54% no Pico do Areeiro e os 94% no Santo da Serra. O valor mínimo diário, de apenas 2%, foi igualmente registado no Pico do Areeiro, no dia 30.

Quanto ao vento, a maior intensidade média foi observada na Selvagem Grande, com 27,6 quilómetros por hora, enquanto o Monte apresentou a menor velocidade média, com 3,6 quilómetros por hora. As rajadas mais intensas atingiram os 94 quilómetros por hora nas estações de Santa Catarina/Aeroporto e Pico Alto.

Em matéria de insolação, Santa Catarina/Aeroporto liderou com 263,2 horas de sol descoberto, seguida do Porto Santo/Aeroporto (235,7 horas) e do Funchal/Observatório (212,3 horas).

Já a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha, no Funchal, situou-se nos 20,7 graus Celsius, variando entre os 19,8 graus registados no primeiro dia do mês e os 21,8 graus observados nos dias 25 e 30.