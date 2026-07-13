PS quer redução do IVA e medidas para baixar o custo de vida

A presidente do PS-Madeira afirmou, esta segunda-feira, que o Governo Regional não pode demitir-se das suas responsabilidades e tem de tomar medidas para fazer baixar o custo de vida, a começar pela redução do IVA.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, véspera do debate potestativo requerido pelo PS sobre o custo de vida na Região, Célia Pessegueiro chamou a atenção para as consequências do aumento da inflação, alertando que os madeirenses estão a enfrentar maiores dificuldades e a ver a sua qualidade de vida reduzida por causa da escalada de preços, seja na alimentação, nos transportes, na renda da casa ou nos empréstimos à habitação.

“Aquilo que temos visto é uma inação completa por parte do Governo Regional, que não toma medidas para fazer baixar o custo de vida e, por outro lado, também não aceita nenhuma das propostas que o PS tem apresentado, nomeadamente a baixa do IVA”, apontou a líder socialista. Como explicou, é imperativo que o Executivo reduza o IVA, tendo em conta que este é um imposto que atinge todas as classes sociais. “O Governo é o único a ganhar com esta crise, porque é o único a arrecadar receita, quando todos estão a perder cada vez mais poder de compra”, denunciou.

Para além da baixa do IVA, Célia Pessegueiro defende, em comunicado, que as receitas extraordinárias que o Governo tem vindo a arrecadar devem ser utilizadas em serviços públicos, de modo a aliviar os custos que as pessoas enfrentam diariamente. Como exemplo, a presidente do PS-M aponta a necessidade de reforçar a frota e a disponibilidade de carreiras de transportes públicos. “Há pessoas que, hoje, para trabalhar ou para estudar, em função do sítio onde vivem, têm obrigatoriamente de usar o carro particular, e isso acarreta uma despesa incomportável”, fazendo com que “deixem o dinheiro todo na estrada”, disse.

Acusando o Governo Regional de estar a ganhar com a crise, a líder socialista afirmou que o Executivo não se pode limitar a reclamar para Lisboa, nem se pode demitir das suas responsabilidades, insistindo que o mesmo deve legislar em matérias que a lei já permite, nomeadamente na baixa do IVA. “Não podemos continuar com esta situação em que o Governo não governa, não aceita nenhuma proposta dos partidos da oposição, nomeadamente do PS, e continua a empurrar responsabilidades para outros, sem dar uma resposta à população”, sentenciou.

“É preciso que haja um Governo com vontade de governar para a Região, e não um Governo que ande apenas a mandar bocas o tempo todo para terceiros que não têm uma influência direta nestas matérias”, disse Célia Pessegueiro, vincando que a baixa de impostos depende do Parlamento e do Executivo madeirense.