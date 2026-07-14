Custo de vida centra atenções no parlamento regional

A agenda desta terça-feira, 14 de Julho, fica marcada pelo debate potestativo requerido pelo PS na Assembleia Legislativa da Madeira sobre o custo de vida na Região, tema que promete dominar os trabalhos parlamentares da tarde.

Em destaque está também a sessão de encerramento do projecto MCIS – Madeira Coastal Insight Service, promovido pela ARDITI, na qual serão apresentados os principais resultados da iniciativa e demonstradas as funcionalidades da plataforma desenvolvida para apoiar a monitorização costeira e a gestão sustentável das águas costeiras da Madeira.

O dia inclui ainda uma conferência de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas sobre a greve dos Técnicos de Apoio à Infância, uma reunião extraordinária do Conselho Consultivo de Economia, uma audiência do Representante da República com o novo cônsul honorário de São Tomé e Príncipe na Madeira, a apresentação de uma obra dedicada às finanças regionais e à autonomia financeira das regiões autónomas e a formalização de uma parceria entre o CD Nacional e o Hospital da Luz.

Esta terça-feira joga-se ainda a primeira meia-final do Mundial de futebol, entre França e Espanha, que poderá ser acompanhada na Fan Zone do DIÁRIO, no Largo da Restauração.

Iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

09h00 Reunião plenária n.º 108 da Assembleia Legislativa da Madeira

Assembleia Legislativa da Madeira

13h00 Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 Debate potestativo sobre o custo de vida na Região

Debate requerido pelo PS sob o tema “Custo de vida na RAM: Respostas para proteger as famílias e devolver poder de compra”.

Assembleia Legislativa da Madeira

10h30 Iniciativa política da CDU

Lota do Funchal

13h00 Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 Debate potestativo sobre o custo de vida na Região

Debate requerido pelo PS sob o tema “Custo de vida na RAM: Respostas para proteger as famílias e devolver poder de compra”.

Assembleia Legislativa da Madeira

GOVERNO E INSTITUIÇÕES

09h00 Boas-vindas a novos assistentes operacionais das escolas

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, participa na cerimónia de acolhimento dos novos assistentes operacionais.

Auditório da Escola Secundária Jaime Moniz

14h30 Reunião extraordinária do Conselho Consultivo de Economia

Salão Nobre do Governo Regional

14h30 Representante da República recebe novo cônsul honorário de São Tomé e Príncipe

Paulo Barreto recebe Pedro Paixão, recentemente empossado cônsul honorário de São Tomé e Príncipe na Região Autónoma da Madeira.

Palácio de São Lourenço

18h00 Apresentação da obra 'Finanças Regionais e Autonomia Financeira das Regiões Autónomas'

Sessão de apresentação do livro da autoria de Filipa Rubina Freitas, com as presenças confirmadas de Rubina Leal, Paula Margarido e José Manuel Rodrigues.

Auditório do Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira

SOCIEDADE E TRABALHO

10h30 Sindicato aborda greve dos Técnicos de Apoio à Infância

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas promove uma conferência de imprensa sobre a greve agendada para os dias 20 e 21 de Julho.

Rua do Carmo, n.º 19 D, Funchal

CIÊNCIA E AMBIENTE

10h00 Encerramento do projecto MCIS – Madeira Coastal Insight Service

A ARDITI apresenta os principais resultados do projecto e demonstra as funcionalidades da plataforma criada para apoiar a monitorização costeira e a gestão sustentável das águas costeiras da Madeira.

Instalações da ARDITI, Tecnopolo (piso -1)

DESPORTO

15h00 CD Nacional formaliza parceria com o Hospital da Luz

Cerimónia de celebração da nova parceria oficial entre o clube alvinegro e a unidade de saúde.

Hospital da Luz – Clínica Rua da Carreira

Mundial 2026

20h00 França e Espanha disputam vaga na final do Campeonato do Mundo

As selecções de França e Espanha defrontam-se na primeira meia-final do Mundial 2026, num duelo entre duas das principais candidatas ao título. A vencedora garante presença na final da competição, agendada para domingo.

Transmissão: SIC, Sport TV e LiveMode TV. Os adeptos poderão acompanhar o encontro na Fan Zone do DIÁRIO, instalada no Largo da Restauração, no Funchal.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Julho:

1789 - Revolução Francesa: tomada da Bastilha. Os cidadãos de Paris revoltam-se e assaltam a prisão, libertando os presos políticos. Começa a queda do Antigo Regime.

1790 - Luís XVI, de França, aceita a Constituição.

1795 - "A Marselhesa", "La Marseillaise", marcha heroica de Claude-Joseph Rouget de L'Isle, passa por decreto a hino nacional da França.

1853 - Abertura da Exposição Universal de Nova Iorque, Estados Unidos.

1858 - Nasce a feminista britânica Emmeline Pankhurst, precursora da luta pelos direitos das mulheres. Em 1903 fundou o movimento Women's Social and Political Union.

1862 - Nasce o artista plástico austríaco Gustav Klimt. Em 1897 fundou a escola de pintura conhecida como Vienna Sezession.

1881 - Morre, aos 21 anos, o lendário pistoleiro norte-americano William H. Bonney, Jr, Billy the Kid.

1889 - É fundada a Segunda Internacional, em Paris, França. O movimento operário adota a social-democracia.

- Entra em funcionamento a ligação ferroviária entre as estações do Juncal e da Régua.

1901 - O cirurgião Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina em 1949, conclui o doutoramento, em Lisboa.

1912 - Francisco Lázaro torna-se o primeiro atleta português a correr a maratona olímpica nos Jogos de Estocolmo, Suécia.

1918 - Nasce o cineasta, dramaturgo e escritor sueco Ernst Ingmar Bergman, realizador de "Morangos Silvestres", "Sonata de Outono", "Persona" e "Sarabande".

1923 - Nasce o poeta e ensaísta António Gabriel de Castro e Quadros Ferro, conhecido como António Quadros, membro da geração da Revista 57, autor de "Portugal, Razão e Mistério".

1933 - Na Alemanha, são ilegalizados os partidos políticos, à exceção do partido nacional-socialista nazi, de Adolf Hitler, recém-chegado ao poder.

1939 - Nasce o escritor e jornalista espanhol Manuel Vázquez Montalbán.

1946 - Começa o programa antijudaico na cidade polaca de Kielce.

1954 - Morre, aos 87 anos, o dramaturgo espanhol Jacinto Benavente y Martinez, Prémio Nobel da Literatura em 1922.

1958 - Golpe militar no Iraque. Assassínio do Rei Faiçal, do herdeiro e do primeiro-ministro.

1960 - Congo corta relações diplomáticas com a Bélgica.

1961 - Publicação da carta Encíclica "Mater et Magistra", do Papa João XXIII, sobre "a evolução social à luz da doutrina cristã", apresentada a 15 de maio, em Roma.

1969 - Tem início a chamada "Guerra do futebol", entre El Salvador e as Honduras. Após três jogos de qualificação para o Mundial de 1970, com violência crescente entre os adeptos, El Salvador corta relações com o país vizinho.

1973 - São aprovados os estatutos da Sociedade Portuguesa de Genética (SGP). A constituição legal ocorre a 03 de outubro, no Porto.

1976 - O general António Ramalho Eanes é investido Presidente da República.

1978 - Anatoly Scharnasky, dirigente do movimento de emigração dos judeus na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), é condenado por espionagem.

1993 - Morre, aos 77 anos, o poeta, compositor, músico e cantor francês Leo Ferré.

1995 - José Ramos-Horta, representante especial do Conselho Nacional da Resistência Maubere, recebe, em Lisboa, o Prémio de Ativista Internacional da Fundação Gleitsman, com sede em Washington, Estados Unidos.

1998 - O atleta marroquino Hicham El Guerrouj bate o recorde do mundo de 1500 metros ao fazer o tempo de 3.26,00 minutos, em Roma, Itália.

2002 - A polícia francesa impede um atentado contra o Presidente, Jacques Chirac, no desfile da Festa Nacional do 14 de julho, em Paris.

2003 - O diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, Manuel Sobrinho Simões, revela método de identificação e tratamento precoce que elimina os riscos de uma infeção comum evoluir para cancro do estômago.

- Morre, aos 95 anos, Francisco Repilado "Compay Segundo", pianista e compositor cubano.

2004 - É promulgada pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, a regulamentação do Código do Trabalho.

- Morre, com 71 anos, Germano Figueiredo, futebolista que integrou as equipas do Benfica e do Atlético, um dos Magriços da Seleção ao Campeonato do Mundo de 1966.

2005 - É reposta a autonomia administrativa e financeira dos laboratórios do Estado, para o relançamento da atividade científica em Portugal.

2006 - Começa em Haia, Países Baixos, o julgamento de sete sérvios da Bósnia acusados da autoria do massacre de Srebrenica que resultou em cerca de 8.000 homens muçulmanos mortos, no Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia.

2007 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina um decreto que suspende a participação da Rússia no Tratado Sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, bem como todos os acordos internacionais a ele ligados.

- Morre, com 84 anos, o ex-presidente da Câmara de Pombal Meneses Falcão, foi presidente da Câmara antes do 25 de Abril e chegou a ser presidente da Assembleia Municipal, eleito nas listas do CDS e depois do PSD.

2010 - O ciclista Sérgio Paulinho (RadioShack) vence ao "sprint" a 10.ª etapa da Volta a França em bicicleta entre Chambéry e Gap.

- Morre, aos 84 anos, Charles Mackerras, maestro australiano que dirigiu a orquestra da BBC, a English National Opera e a Sinfónica de Sidney, pioneiro na modernização da interpretação das épocas barroca e clássica, intérprete privilegiado de Mozart e Beethoven nas últimas cinco décadas, divulgador dos compositores checos como Dvorak ou Janacek.

2013 - A atleta Irina Rodrigues conquista a medalha de bronze na final do lançamento do disco dos Campeonatos da Europa de sub-23, em Tampere, na Finlândia.

- O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1.000 metros das Universíadas de verão, em Kazan, na Rússia.

- Morre, com 67 anos, o ator norte-americano Dennis Burkley.

2014 - O Conselho da União Europeia decide retomar a cooperação com a Guiné-Bissau, após a celebração de "eleições livres e credíveis", e levanta as medidas restritivas impostas em 2011 na sequência do golpe militar de abril de 2010.

- O economista Vítor Bento assume a presidência do Banco Espírito Santo.

- Morre, aos 88 anos, Manuel Jacinto Nunes, economista, antigo ministro das Finanças e dirigente do Banco de Portugal.

2015 - Na operação 'Politeia', um desdobramento da 'Lava Jato', a Polícia Federal brasileira cumpre mandados de busca e apreensão na casa de seis políticos: Fernando Collor, Ciro Nogueira, Eduardo da Fonte, Mário Negromonte, Fernando Bezerra Coelho e João Pizzolati.

- O Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China - e a Alemanha) concluem, em Viena, um acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano, após 21 meses de negociações.

2016 - Um camião atinge uma multidão na Promenade des Anglais, em Nice, sul de França, quando decorre um fogo-de-artifício para celebrar Dia da Bastilha, feriado nacional em França. 86 pessoas morrem e cerca de 450 ficam feridas neste atentado, reivindicado pelo grupo "jihadista" Estado Islâmico (EI). O condutor do camião, um tunisino de 31 anos, é abatido pela polícia.

2017 - Morre, aos 95 anos, Anne Golon, escritora francesa conhecida pela personagem Angélique, que deu nome a uma série literária.

- Morre, aos 40 anos, Maryam Mirzakhani, matemática iraniana e primeira mulher distinguida com a Medalha Fields, o mais prestigiado galardão nesta disciplina científica.

2018 - Morre, aos 77 anos, Agostinho Almeida Santos, médico e professor catedrático de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, pioneiro na técnica de procriação medicamente assistida em Portugal.

2019 - Portugal vence o mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao derrotar a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um 0-0 no final, em Barcelona, Espanha.

- O tenista sérvio Novak Djokovic vence pela quinta vez em Wimbledon, Londres, ao derrotar o suíço Roger Federer.

- Morre, aos 89 anos, Hussain Muhammad Ershad, ex-Presidente do Bangladesh.

2020 - O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado é acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

- A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assina um acordo com o Governo para a transferência de competências na área da Ação Social.

- O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e a SAD do clube lisboeta são constituídos arguidos pelo crime de fraude fiscal, no âmbito da operação 'saco azul'.

2021 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais normas das leis sobre mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência e sobre apoios à atividade letiva, por violação da chamada lei-travão, inscrita no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição, que proíbe os deputados de apresentarem iniciativas "que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento".

- Morre, aos 86 anos, Kurt Westergaard, artista dinamarquês, autor do desenho do rosto de Maomé, publicado em 2005, que deu origem a violentos tumultos em países muçulmanos e depois atentados terroristas na Europa.

2022 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais duas normas da designada Lei do Mar, aprovada em 2020, que advoga a gestão partilhada do espaço marítimo entre a República e as Regiões Autónomas.

- Morre, aos 98 anos, Eugenio Scalfari, jornalista, escritor e político italiano, fundador e diretor do jornal La Republica. Fez parte da fundação do Partido Radical Italiano, do qual foi secretário-geral adjunto.

2025 - A demolição de casas ilegais no Bairro do Talude Militar, ordenada pelo município de Loures, arranca depois de a polícia ter afastado à força moradores concentrados no local para tentar impedir a operação. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decreta que a câmara fica "impedida de executar o ato de demolição" de habitações. Dias depois, o presidente da Câmara Municipal de Loures revela que apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público denunciando uma "teia criminosa" de "comercialização de barracas" no bairro.

PENSAMENTO DO DIA

Pensa-se hoje na revolução, não como maneira de se solucionarem problemas postos pela atualidade, mas como um milagre que nos dispensa de resolver problemas Simone Weill (1909-43), filósofa francesa

Este é o centésimo nonagésimo sexto dia do ano. Faltam 170 dias para o termo de 2026.