Victor Freitas quer saber o que resultou do encontro com Montenegro

A Madeira tem a maior inflação do país, o custo de vida mais alto, um cabaz mensal "real" mais elevado, luz e gás mais caros, um cenário apresentado por Victor Freitas que quer saber quais as medidas que o governo vai tomar.

O deputado socialista também referiu o sector da saúde, as listas de espera sempre a aumentar e a habitação em que o GR não cumpre o que prometeu.

"Falou alto no Chão da Lagoa, mas veio de Lisboa a falar baixinho", afirmou, referindo-se ao encontro de Albuquerque com o primeiro-ministro do qual apenas sabe que "a lei das finanças regionais será adiada para 2029".