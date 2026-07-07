Élvio Sousa acusa o PSD de transformar a Autonomia "num prato de serventia para alguns"

Será que "as prioridades deste Governo PSD/CDS, não estarão invertidas", perguntou Élvio Sousa, no início da intervenção política semanal que abriu a sessão plenária de hoje.

"Importará chamar à razão, chamar à atenção, para que o Governo Regional da Madeira se entregue menos à fidalga obsessão pela internacionalização da Região e à infeliz mania das grandezas", afirma o líder do JPP.

Hoje, diz, milhares de famílias vivem "uma realidade bem diferente daquela que o Governo tenta vende2r.

Falta de habitação, a Inflação é a mais alta do país, persiste o elevado custo de vida, e o IVA mais alto de todas as regiões ultraperiféricas, os salários médios são os mais baixos, há desgaste na saúde, com os profissionais a pedir escusa por falta de condições. Exemplos apontados pelo deputado.

Por outro lado, afirma, "temos um CDS, amarrado por um acordo milionário, e viver igualmente das grandezas do palácio da governação. As promessas que fez ao seu eleitorado foram literalmente à vida".

Élvio Sousa lembrou algumas promessas de campanha do CDS: baixar o IVA, restituir o subsídio de insularidade a todos os trabalhadores; implementar um cheque cirurgia no Sistema de Saúde; consignar 100 milhões de euros nos orçamentos de 2025, 2026 para a construção de habitação; trazer o Ferry, nem que esse custasse 20 milhões; concretizar, para 2026, um salário mínimo de mil euros.

"O CDS vendeu-se ao encantamento do palácio. Vê e convive com sofrimento, com as dificuldades das empresas, das famílias, e vira-se de lado; aparentemente descansado, e prefere o “quentinho” do poder", acusa.

Enquanto isso o Governo Regional da Madeira, protesta, "continua a via do despesismo, do elitismo de classe, dos gastos principesco".

Segundo o líder do JPP, "vive-se um cenário grandeza sustentada pelo dinheiro de todos nós. O PSD transformou a Autonomia num prato de serventia para alguns, quando deveria tê-la transformado num instrumento para melhorar a vida das pessoas e das empresas".

O JPP, garante, tem outros objetivos de serviço público.

"Mais habitação, reduzir o custo de vida, baixar o IVA e em simultâneo, implementar um plano de redução de despesa pública; com medidas para travar a inflação Redução os custos de transportes marítimos de mercadorias para as nossas empresas".

Baixar o preço do gás, estabelecer a ligação ferry, criar um regime fiscal próprio, sistema de mobilidade, financiamento da universidade da Madeira e defesa do Centro Internacional de Negócios, são prioridades, tal como a diversificação económica.

"O problema da Madeira não é a falta de recursos ou a falta de dinheiro. O problema é a falta de prioridades, e o orçamento está mal distribuído", conclui.

Élvio Sousa quer uma Madeira "onde a Autonomia seja um instrumento para resolver problemas e não um argumento para justificar falhas, e a viver de cócoras à República, quando o PSD nos retira e espezinha os direitos adquiridos".