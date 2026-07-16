IL questiona o governo sobre Centro Internacional de Negócios

Gonçalo Maia Camelo confrontou o governo regional com o facto de o salário mediano - o valor que mais se repete - ser de apenas 1.100 euros, muito próximo do salário mínimo e muito abaixo do salário médio que é de cerca de 1.500 euros. Um facto que resulta de os salários da hotelaria e restauração serem muito baixos.

Gonçalo Maia Camelo também questionou Albuquerque sobre a situação do Centro Internacional de Negócios da Madeira que está dependente da aprovação de um novo regime, correndo o risco de, a partir de Janeiro do próximo ano não poder inscrever mais empresas.