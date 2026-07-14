Victor Freitas quer saber quantas casas, das prometidas por Montenegro, serão para a Madeira

A primeira pergunta ao governo regional foi feita por Victor Freitas que abordou o sector da habitação. Para o parlamentar socialista, este é um problema que é urgente resolver e não encontra soluções do lado do governo.

Victor Freitas fez uma pergunta directa: "quantas casas serão construídas na Madeira, das 130 mil que Montenegro prometeu para todo o país".

O debate centrou-se na habitação, com José Manuel Rodrigues a acusar o PS de, nas câmara onde governa, não ter construído "uma única casa".

Victor Freitas reformulou a questão e referiu que Santana, município governado pelo CDS, "não construiu uma única casa".

O PS defende medidas concretas para a habitação e acusa o governo de usar estatísticas para enganar a população.

O secretário regional de Economia assegurou que o governo vai investir 170 milhões de euros na habitação. "Este caminho, para vosso desgosto, será prosseguido no próximo ano".