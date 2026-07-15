'Multimédia by FF' em exposição no Plaza Madeira

O Plaza Madeira recebe, até 26 de julho, no Piso 2, a exposição 'Multimédia by FF', uma mostra promovida pelo Grupo de Multimédia da Escola Secundária de Francisco Franco que dá a conhecer o talento, a criatividade e as competências técnicas dos alunos do ensino secundário.

A exposição reúne trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, no âmbito da disciplina de Oficinas Multimédia B, e pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, nas disciplinas de Técnicas de Multimédia, Design, Comunicação e Audiovisuais e Projeto e Produção Multimédia.

Os projectos apresentados reflectem o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, evidenciando o "domínio de ferramentas digitais, a criatividade, a sensibilidade estética e a capacidade de comunicação visual dos alunos. A mostra constitui também um reconhecimento do empenho e da evolução artística e técnica dos estudantes, dando visibilidade ao seu percurso académico", explica nota enviada.

A exposição integra projectos de diferentes áreas da multimédia, desde a manipulação e edição de imagem à criação de identidades visuais, produção de vídeo e desenvolvimento de projetos multimédia, reflectindo diferentes perspectivas sobre temas contemporâneos e universais.

"Com esta iniciativa, o Plaza Madeira reforça o seu compromisso com a valorização da educação, da criatividade e do talento jovem, proporcionando um espaço de divulgação do trabalho desenvolvido pela comunidade escolar madeirense", termina.