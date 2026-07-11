Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Preços escaldam mais na Madeira. Região lidera a inflação nacional, chegando já aos 5%. Transportes e turismo continuam a agravar o custo de vida. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. "A Venezuela vive uma tragédia, mas a fé continua de pé". Filho de emigrantes madeirenses, o novo bispo auxiliar de Caracas, D. José Dionísio Gomez Gouveia, aborda a devastação do país e a sua ligação à Região.

DIÁRIO reforça aposta na Inteligência Artificial. Matutino lança páginas semanais dedicadas à IA e integra novas ferramentas sem abdicar do rigor editorial.

Fique também a saber que Fibra óptica dispara 1.500% na Madeira. Ligações de alta velocidade crescem muito acima da população e das residências existentes.

E, por fim, Criatividade mundial ruma à Calheta. Concelho recebe o ‘World Creativity Day’ Madeira em 2027.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.