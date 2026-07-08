Reembolsos do IRS sobem na Madeira

A campanha de entrega das declarações de IRS relativas aos rendimentos de 2025 terminou na Madeira com um aumento do cumprimento declarativo e mais contribuintes a receber reembolso. Até 6 de Julho, a Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira (AT-RAM) contabilizava 136.225 declarações certas e vigentes, mais 3.891 do que no mesmo período do ano anterior, o que representa um crescimento de 3%.

Face à semana anterior, foram ainda submetidas mais 7.304 declarações, correspondendo a um acréscimo de 5,7%.

Do total de declarações entregues, 90.568, cerca de 66%, respeitam a rendimentos do trabalho dependente e pensões (categorias A e H), enquanto as restantes 45.657 dizem respeito a outras categorias de rendimentos. A maioria dos contribuintes continuou a optar pelo preenchimento tradicional: 91.073 declarações, ou 67% do total, foram submetidas de forma não automática, contra 45.152 entregues através do IRS Automático.

Entretanto, 135.022 declarações já entraram em fase de liquidação. Destas, 66.452 deram origem a reembolsos, correspondendo a 49,2% das liquidações efectuadas. O montante devolvido aos contribuintes ascende a 62.546.943,49 euros, fixando o reembolso médio em 941,23 euros.

Em comparação com a semana anterior, foram emitidos mais 4% de reembolsos, representando cerca de 2,9 milhões de euros adicionais devolvidos aos contribuintes. Face ao período homólogo, o número de reembolsos aumentou 5%, enquanto o valor global pago cresceu 2%, ultrapassando em cerca de 1,4 milhões de euros o registado há um ano.

A AT-RAM registou ainda 39.485 liquidações nulas, ou seja, situações em que não existe nem imposto a pagar nem reembolso a receber, número que representa um aumento de 1% relativamente ao período homólogo, correspondente a mais 470 declarações.

Já as notas de cobrança totalizam 29.085 liquidações, menos 392 do que no ano passado, mas correspondem a um valor global de 56.039.814,66 euros. Apesar da redução do número de contribuintes chamados a pagar imposto, o montante arrecadado aumentou 5%, mais cerca de 2,8 milhões de euros do que em igual período de 2025.

O valor médio de cada nota de cobrança situa-se agora nos 1.926,76 euros, mais 16% do que na semana anterior.

A análise por tipo de rendimento revela diferenças significativas. Entre os contribuintes das categorias A e H foram emitidos 48.037 reembolsos, no valor de 34,7 milhões de euros, enquanto nas restantes categorias foram processados 18.415 reembolsos, que totalizam 27,9 milhões de euros. Em sentido inverso, as restantes categorias concentram a maior fatia do imposto a pagar, com 47,8 milhões de euros em notas de cobrança, contra 8,2 milhões relativos aos rendimentos do trabalho dependente e pensões.

Concluída a fase de entrega das declarações, que decorreu entre 1 de Abril e 30 de Junho, a Autoridade Tributária recorda que as liquidações deverão estar emitidas até 31 de Julho e que os reembolsos e pagamentos serão efectuados até 31 de Agosto, desde que as declarações não apresentem erros ou divergências e o IBAN do contribuinte esteja devidamente actualizado. Quem detecte incorrecções dispõe de 30 dias após a submissão para proceder à respectiva correcção.