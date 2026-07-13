JPP reúne com SPEA para conhecer projecto

A delegação da Madeira da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) esteve reunida com o grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) com o objectivo de debater o impacto crescente da poluição luminosa na biodiversidade do arquipélago e a urgência de criar um quadro legal na Região Autónoma. O encontro serviu para apresentar as conclusões e os avanços práticos do projeto que já se encontra no terreno em vários municípios da região para mitigar o excesso de luz artificial nocturna.

A delegação da organização não-governamental de ambiente foi liderada por Cátia Gouveia, coordenadora regional da SPEA, acompanhada por Fernando Chacón, técnico especialista, que detalhou as soluções técnicas já implementadas. Durante a reunião, a SPEA alertou para as graves consequências da iluminação pública desordenada na fauna local, com especial foco nas aves marinhas endémicas.

Em nota enviada, o JPP explica que a SPEA defende que os municípios devem ser dotados de Planos Directores de Iluminação Pública que conduzam à limitação do fluxo direcionado para o céu e implementem horários de corte de luz supérflua.

O partido ouviu as evidências científicas apresentadas, reconheceu os benefícios mútuos para o ambiente, saúde pública e finanças locais, tendo se comprometido a analisar os dados com vista a eventuais iniciativas legislativas no parlamento madeirense.