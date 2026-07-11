Chuva e aguaceiros previstos para este domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 12 de Julho, períodos de céu muito nublado na Madeira, com ocorrência de chuva ou aguaceiros, sobretudo nas terras altas.

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, do quadrante oeste, estando também prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu geralmente pouco nublado, embora sejam esperados períodos de chuva ou aguaceiros a partir do início da manhã. O vento será fraco, inferior a 15 km/h, mantendo-se igualmente uma ligeira descida da temperatura máxima.

Os termómetros vão oscilar entre os 20 e os 24ºC na ilha da Madeira e os 20e os 26ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23ºC.