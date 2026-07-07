Madeira acolhe reunião final de projecto europeu dedicada ao impacto e legado da economia azul

A Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF) acolhe, nos dias 7 e 8 de Julho, a reunião final do consórcio do projecto europeu Atlantic Innoblue Communities (ATLIC), reunindo os parceiros internacionais para fazer o balanço dos resultados alcançados e definir o legado desta iniciativa, dedicada à capacitação de jovens para a Economia Azul.

Durante o primeiro dia de trabalhos, os parceiros analisam os principais resultados do projecto, avaliam a execução dos diferentes pacotes de trabalho e debatem a sustentabilidade da comunidade ATLIC, bem como as perspectivas de continuidade da rede de cooperação construída ao longo dos últimos três anos. A sessão inclui ainda uma reflexão sobre o impacto do projecto junto dos jovens participantes, das organizações parceiras e dos ecossistemas regionais de empreendedorismo azul.

Ao final do dia, está programado um jantar de 'networking' em Câmara de Lobos, proporcionando aos parceiros internacionais a oportunidade de conhecer uma das mais emblemáticas vilas piscatórias da Madeira, bem como de contactar com a gastronomia e a cultura locais.

No segundo dia, os participantes realizarão uma visita técnica marítima ao longo da costa sul da Madeira, onde terão oportunidade de explorar o património geológico, vulcânico e marinho da ilha, numa iniciativa que conjuga ciência, educação e turismo sustentável. A experiência contará com a interpretação geológica do litoral madeirense pelo professor João Batista, evidenciando a estreita ligação entre a geologia, a biodiversidade marinha e a Economia Azul.

A realização da reunião final do projecto na Madeira reforça o posicionamento da Região como um território de referência na inovação, no empreendedorismo e na valorização da Economia Azul. Simultaneamente, evidencia o contributo do projecto ATLIC para o desenvolvimento de novas competências, o fortalecimento de redes internacionais de cooperação e a criação de oportunidades para os jovens do espaço atlântico, deixando um legado de colaboração e capacitação que perdurará para além da conclusão formal do projecto.