Diana Quintal conduziu um laboratório para transformar calçado usado em arte

O D\Backyard e o Art Center Caravel realizaram mais um Sustainability Lab, integrado no programa do Mês da Sustentabilidade, reunindo participantes em torno da criatividade, da moda sustentável e da reutilização de materiais.

Desta feita, a designer de moda Diana Quintal, fundadora da marca D\Backyard, em parceria com o Art Center Caravel, o ARTHub Madeira e a ARTE.M – Associação Artística e Cultural, conduziu um laboratório criativo dedicado ao upcycling de calçado, desafiando os participantes a transformar sapatos antigos em peças únicas através da criatividade, da experimentação e da moda sustentável.

A atividade integrou o projecto europeu Art for Earth – Culture for a Green Future, desenvolvido pelo Art Center Caravel e pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural, cofinanciado pelo programa Erasmus+, e contou com o apoio da Madeira Friends International Community Association. O projeto promove práticas mais sustentáveis no setor cultural e criativo através da arte, da educação e da cooperação internacional.

Ao longo do laboratório, os participantes tiveram a oportunidade de explorar novas formas de dar uma segunda vida ao calçado usado, demonstrando que a sustentabilidade pode caminhar lado a lado com a criatividade, a inovação e a expressão artística.

"Mais do que reinventar objectos, o workshop promoveu a colaboração, a partilha de ideias e o trabalho em equipa, reforçando a importância da comunidade na construção de hábitos mais conscientes. Cada par de sapatos transformado tornou-se um exemplo de que pequenas ações podem inspirar mudanças significativas e contribuir para uma cultura mais sustentável", refere a nota enviada.

O Sustainability Lab integra um conjunto de oficinas, encontros e actividades que decorrem durante o Mês da Sustentabilidade no Art Center Caravel e no ARTHub Madeira, aproximando artistas, designers, residentes e visitantes através da criatividade, da aprendizagem e da cooperação.