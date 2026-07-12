Jornal iraniano publica lista de personalidades que devem pagar pela morte de Khamenei

O jornal iraniano Hamshahri, diário de orientação ultraconservadora do município de Teerão, publicou uma lista de pessoas que devem pagar pela morte do ayatollah Ali Khamenei, entre as quais figura Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Emmanuel Macron.

O guia supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, afirmou no sábado numa mensagem escrita que a vingança é "inevitável", após o funeral do pai, morto numa ataque israelo-americano em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra.

"Esta vingança é a vontade da nossa nação e deve ser cumprida, inevitavelmente. Estes criminosos, cujos nomes figuram numa lista, levarão para o túmulo o desejo de uma morte tranquila nos seus leitos", afirmou Mojtaba Khamenei, que sucedeu ao pai como guia supremo, num texto que lhe é atribuído.

O jornal Hamshahri divulgou no sábado à noite, online, uma infografia que resume essa proposta. No entanto, não figura hoje na edição em papel.

A publicação mostra as fotos de 13 personalidades que parecem estar ligadas à lista evocada por Mojtaba Khamenei mas não menciona qualquer nome.

Nesta infografia, os retratos do Presidente norte-americano, Donald Trump, e do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aparecem com um alvo.

Na lista, figuram igualmente o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, assim como dirigentes europeus, entre os quais o Presidente francês, Emmanuel Macron, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro britânico demissionário, Keir Starmer.

O Irão criticou os países europeus, durante a guerra, por não condenarem o ataque ao país e por serem cúmplices, ao autorizarem aviões militares norte-americanos a sobrevoarem o seu espaço aéreo.