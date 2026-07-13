Casa dos Açores na Madeira acolheu sessão do projecto 'Laços de Leitura'

A Casa dos Açores na Madeira acolheu, no fim-de-semana, a escritora Andreia Baptista para uma sessão do projecto 'Laços de Leitura', onde os livros e a imaginação foram os grandes protagonistas. Com um tom descontraído e focado no público infantojuvenil, a autora partilhou as suas histórias universais que divertem, ensinam valores e encantam todas as idades.

Nascida em 1980, Andreia cresceu na Camacha, no sítio do Rochão, e licenciou-se na Universidade da Madeira. Movida pela paixão pelas palavras, a autora defende convictamente que as histórias ditas "infantis" têm o poder real de transformar vidas.

Os seus primeiros livros possuem ilustrações de Teresa Vieira e foram publicados pela editora Cadmus.

'Luna! Outra vez na lua?!' (2022), 'Ai! Se eu fosse Zeus... '(2023) e 'A menina que desaprendeu a sorrir' (2024), foram os seus primeiros livros.

"Foi um dia inesquecível que provou que quando o assunto são livros a magia nunca deixa de nos surpreender", termina nota enviada pela Casa dos Açores na Madeira.