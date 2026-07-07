Projecto Assimetrias Musicais regressa ao Porto Santo

A Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABFRAM) promove, entre os dias 13 e 17 de Julho, no Porto Santo, a VIII edição do Projecto Assimetrias Musicais, uma iniciativa que visa proporcionar aos jovens músicos filarmónicos da Região uma experiência de formação intensiva em contexto profissional.

Desenvolvido em parceria com a Zona Militar da Madeira, através da Banda Militar, o projecto destina-se a instrumentistas das bandas filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, permitindo-lhes contactar de perto com a realidade do trabalho de um músico profissional e reforçar as suas competências técnicas, artísticas e culturais.

A edição deste ano decorrerá nas instalações do Regimento de Guarnição n.º 3 – Destacamento do Porto Santo, onde os participantes terão assegurada a estadia durante o período da formação.

Ao longo da semana, as actividades decorrem entre as 9 e as 17 horas, incluindo ensaios gerais e por naipes durante a manhã, bem como acções de formação e novos ensaios durante a tarde. Após o horário das actividades, estão ainda previstas iniciativas de convívio e socialização em colaboração com entidades parceiras.

O projecto culminará com um concerto aberto ao público, marcado para o dia 17 de Julho, às 21 horas, na vila do Porto Santo. A actuação apresentará o resultado do trabalho desenvolvido ao longo da semana pelos formandos, sob orientação da Banda Militar.