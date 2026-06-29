ARTHub Madeira e ARTE.M apresentam trabalhos de artistas juvenis

O ARTHub Madeira e a ARTE.M – Associação Artística e Cultural dão início ao Mês da Sustentabilidade, um programa dedicado à arte contemporânea, à reutilização criativa e à reflexão sobre a relação entre identidade, ambiente e comunidade.

A iniciativa, como refere um comunicado de imprensa, começa com a apresentação dos trabalhos de duas jovens artistas internacionais que estão actualmente na Madeira como voluntárias ao abrigo do programa Erasmus+ Internship: Izabel Ranja, designer de moda e artista visual da Roménia, e Morgane Kammerer, artista francesa com raízes madeirenses.

Ao longo das próximas semanas, as duas artistas irão colaborar nas actividades do ARTHub Madeira e do Art Center Caravel, participando em exposições, workshops e iniciativas culturais, com o objectivo de mostrar como a sustentabilidade pode ser entendida muito para além da reutilização de materiais — como uma forma de preservar memórias, valorizar identidades e criar novas ligações entre pessoas e culturas.

A artista romena Izabel Ranja apresenta um projecto desenvolvido exclusivamente a partir de roupas doadas e em segunda mão, explorando a moda como linguagem artística e social.

Em declarações, Ranja refere que o projecto foi totalmente criado a partir de roupas doadas, usadas e em segunda mão, sem ter sido necessário recorrer a novos materiais. "Assente no upcycling, no pensamento zero desperdício e na sustentabilidade, o projecto explora o valor daquilo que já existe e a possibilidade de dar uma nova vida ao que foi descartado."

Por seu turno, Izabel refere que cada peça transporta histórias, memórias e vestígios das pessoas que as usaram. "Quis mostrar que a sustentabilidade pode ser expressiva, poderosa e poética. uma forma de transformar aquilo que foi descartado em matéria, memória e significado."

Morgane Kammerer apresenta uma escultura profundamente autobiográfica, inspirada pela sua herança franco-madeirense e pela procura das suas próprias raízes.

Como artista de herança mista a viver em França, Morgane reflecte na sua obra sobre experiências de discriminação, pertença e procura de identidade. Através da arte, dá forma aos sentimentos contraditórios de crescer entre diferentes origens culturais e de procurar compreender todas as partes da sua própria história.

A obra foi construída com extensões de cabelo utilizadas pela artista durante a sua estadia na Madeira, transformando um elemento íntimo numa poderosa metáfora visual. "Com as extensões que utilizei durante a minha estadia na Madeira entrançei toda esta escultura. Esta ligação vive profundamente dentro de nós e faz parte daquilo que somos e da forma como contamos a nossa história."

Ver Galeria

O Mês da Sustentabilidade pretende mostrar como os jovens artistas internacionais podem contribuir para novas formas de pensar a criação contemporânea, cruzando sustentabilidade, inclusão, identidade e diálogo intercultural.

Através do programa Erasmus+ e com o apoio da comunidade local, o ARTHub Madeira, o Art Center Caravel e a ARTE.M – Associação Artística e Cultural continuam a afirmar-se como espaços de encontro entre artistas de diferentes países, onde a criatividade se transforma numa ferramenta para construir um futuro mais sustentável, mais consciente e mais humano.