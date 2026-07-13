Força multinacional começa treino em países vizinhos nos próximos meses

A força multinacional criada para ser destacada na Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia vai começar a treinar nos "países vizinhos" nos "próximos meses", adiantou hoje o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Decidimos hoje sobre os exercícios que terão lugar nos próximos meses (...) Serão realizados nos países vizinhos da Ucrânia para validar os nossos planos de destacamento e demonstrar que estamos prontos, determinados e fiáveis", referiu Macron após uma reunião da Coligação dos Voluntários em Paris.

As manobras, que terão lugar em terra, no ar e no mar, visam demonstrar que os aliados estão "preparados, determinados e credíveis" para agir em apoio da Ucrânia assim que for alcançado um cessar-fogo, frisou Macron.

O chefe de Estado francês explicou que estes exercícios fazem parte do planeamento da futura força multinacional de apoio à Ucrânia, concebida para ser destacada após o fim das hostilidades.

O Presidente francês convocou para hoje uma reunião dos líderes dos cerca de 30 países que integram a Coligação dos Voluntários sobre a Ucrânia, da qual Portugal faz parte, de forma a planear novas iniciativas que permitam dar "garantias de segurança" a Kiev.