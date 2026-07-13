Cruzado Canicense celebrou 88 anos com promessa de campo relvado

No passado sábado, dia 11 de Julho, nas instalações do Grupo Recreativo Cruzado Canicense, comemorou-se os 88 anos de existência desta instituição desportiva, efeméride que teve como 'prenda' a promessa do representante do Governo de campo relvado no futuro.

Na festa canicense estiveram diversas entidades, destacando-se a presença de João Gonçalves, em representação da Secretaria Regional da Educação, da vereadora Fábia Freitas, em representação da Câmara de Santa Cruz, do presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Gonçalves, do presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, do presidente do Canicense, Alex Silva, e do deputado regional e presidente do Conselho Fiscal do clube, Rafael Carvalho.

Abriu a sessão o presidente da direcção do Grupo Recreativo Canicense, Alex Silva, que agradeceu a presença das entidades referidas e do muito público, incluindo adeptos, simpatizantes e atletas, afirmando a disposição de, na sua gestão, promover o desenvolvimento desportivo e social, com atenção especial para a formação.

Usaram também da palavra o presidente da Junta de Freguesia, Milton Gonçalves, Rui Coelho e, por fim, João Gonçalves, que enalteceram o trabalho e dedicação da direção do Canicense, destacando a promessa de que a entidade desportiva do Caniço deverá receber um relvado para o seu campo.

Na festa houve muita diversão, incluindo a apresentação de duas bandas musicais, com especial relevo para a atuação do grupo Pearl of Storms, composto por jovens com muito talento, destacando-se um jovem de 13 anos, natural do Funchal, de nome Tiago Freitas.

Foi uma tarde bastante alegre e divertida que comemorou os 88 anos do Cruzado Canicense. No final houve direito a bolo de aniversário.