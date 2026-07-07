Danel Dongmo reforça meio-campo do Nacional
O CD Nacional informa que chegou a acordo com o médio Danel Dongmo, para reforçar o plantel principal por três temporadas desportivas.
Internacional jovem pelos Camarões, o médio de 25 anos chega à Choupana depois de uma experiência no futebol romeno, onde representou o Petrolul Ploiești. Formado na academia Brasseries du Cameroun, passou ainda pelo Troyes, de França, e pelo Vardar, da Macedónia do Norte, somando experiência em diferentes campeonatos europeus.
O novo reforço alvi-negro já integrou, esta terça-feira, os trabalhos da equipa, mostrando-se motivado para este novo desafio na sua carreira.