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Desporto

Danel Dongmo reforça meio-campo do Nacional

Foto Hélder Santos/ASPRESS
Foto Hélder Santos/ASPRESS

O CD Nacional informa que chegou a acordo com o médio Danel Dongmo, para reforçar o plantel principal por três temporadas desportivas.

Internacional jovem pelos Camarões, o médio de 25 anos chega à Choupana depois de uma experiência no futebol romeno, onde representou o Petrolul Ploiești. Formado na academia Brasseries du Cameroun, passou ainda pelo Troyes, de França, e pelo Vardar, da Macedónia do Norte, somando experiência em diferentes campeonatos europeus.

O novo reforço alvi-negro já integrou, esta terça-feira, os trabalhos da equipa, mostrando-se motivado para este novo desafio na sua carreira.

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