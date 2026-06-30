PSD alertam para falta de água, limpeza urbana e gestão municipal em São Vicente

Os deputados municipais do PSD centraram as suas intervenções na Assembleia Municipal de São Vicente, que decorreu na segunda-feira, em problemas relacionados com o abastecimento de água, a limpeza urbana, a mobilidade e o apoio às instituições do concelho.

A deputada Elisabete Silva manifestou a sua preocupação com a persistente falta de água potável em várias localidades do concelho, referindo que, em alguns casos, a água chega às torneiras com terra. A deputada questionou ainda se o executivo municipal pondera entregar a gestão do sistema de abastecimento à ARM, numa intervenção em que alertou, igualmente para a degradação da limpeza urbana, apontando falhas na recolha de resíduos e na manutenção de estradas, veredas e do Parque Urbano de São Vicente, defendendo que a população merece respostas objetivas sobre estas matérias.

Já a deputada Jhenny Figueira criticou a gestão do estacionamento na vila, questionando o cumprimento da promessa eleitoral de criação de cem lugares de estacionamento e defendendo esclarecimentos sobre a manutenção das avenças do autossilo, bem como manifestou a sua preocupação com a segurança no transporte escolar, referindo que, de acordo com uma ata da Câmara Municipal, terá ocorrido um serviço efetuado por um condutor sem a habilitação adequada, classificando a situação como grave.

A deputada social-democrata lamentou igualmente o cancelamento do ATL previsto pela ADENORMA, atribuindo a situação à falta de apoio da autarquia. Na mesma intervenção, criticou o que considera serem gastos excessivos nas festas do concelho e contestou o aumento da avença do jurista da Câmara.

Jhenny Figueira que, no seu discurso, destacou a solidariedade demonstrada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Boaventura na recolha de bens destinados às vítimas da tragédia na Venezuela.

No período reservado ao público, a questão do ATL voltou a dominar as intervenções, com vários munícipes a manifestarem preocupação pela falta de resposta às famílias. Além da incapacidade de colocação das crianças – o que acabou por deixar muitas famílias sem alternativa para as férias escolares – as criticas vão para a demora com que esta informação chegou por parte do Município, deixando muitas famílias sem resposta.

Destaque-se, igualmente, o facto do PS ter anunciado que vai fazer uma queixa no Ministério Público contra o Presidente da Câmara devido às ilegalidades cometidas no âmbito do processo de reabertura da empresa municipal NaturNorte, posição que o PSD não acompanhou. Relembre-se, aliás, que os vereadores do PSD eleitos ao Executivo Municipal votaram contra este processo de reversão da dissolução da empresa municipal, para salvaguardar os 24 postos de trabalho integrados na autarquia.