Trânsito decorre sem constrangimentos na Madeira

Até ao momento, e segundo as informações disponibilizadas pelas câmaras de monitorização da ViaLitoral e pela aplicação InfoVias, não há registo de acidentes, constrangimentos ou outras ocorrências que estejam a condicionar a circulação rodoviária na Madeira.

Nesta terça-feira, o trânsito na Via Rápida decorre de forma fluida, sem filas significativas ou demoras nos principais acessos, permitindo uma circulação tranquila entre os vários concelhos da Região.

Apesar das boas condições de circulação, as autoridades recomendam aos automobilistas que mantenham uma condução responsável e acompanhem as actualizações disponibilizadas através dos canais oficiais de informação rodoviária.