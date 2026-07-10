Será recente a responsabilidade da CMF pelos jardins exteriores do Palácio de São Lourenço?

Recentemente, o Palácio de São Lourenço ganhou um novo ‘inquilino’, com a tomada de posse de Paulo Barreto no cargo de Representante da República. Já depois disso, alguém terá feito uma publicação, num blog que não identificámos, a dizer que, agora, a CMF decidiu fazer a manutenção dos jardins exteriores do Palácio. Essa foi a garantia que nos foi dada por A. Freias.

Aqui não procurámos verificar se a publicação realmente existiu. Para isso, damos como boa a informação providenciada pelo leitor. Centramo-nos em verificar se a manutenção dos Jardins, por parte da CMF, é algo recente ou se já acontece há vários anos.

A verificação dos factos fundamentou-se na consulta das actas da Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Funchal, de edições do Diário de Notícias publicadas entre 1939 e 1940 e de fotografias conservadas no Arquivo e Biblioteca da Madeira, que documentam a profunda transformação da envolvente do Palácio de São Lourenço entre o final da década de 1930 e o início da de 1940.

Comecemos pelas actas da Câmara. Na reunião da Comissão Administrativa de 3 de Agosto de 1939 foi deliberado, «em harmonia com o combinado com Sua Ex.ª o Senhor Governador Civil», proceder, mediante concurso limitado, à execução dos muros e gradeamentos fronteiros à Avenida Gonçalves Zarco e ao arranjo do relvado em volta do Palácio de São Lourenço. A deliberação não apresenta esse entendimento como uma decisão nova, antes remete para um acordo anteriormente estabelecido entre as duas entidades.

Excerto da acta da reunião da Comissão Administrativa do Funchal de 3 de Agosto de 1939

1939, Foto ABM

A semana seguinte foi dedicada à concretização dessas decisões. Na sessão de 10 de Agosto foram adjudicadas a construção de um muro de alvenaria em frente do Palácio e o revestimento das muralhas a sul. Poucos dias depois, em 17 de Agosto, a Comissão Administrativa aprovou novas adjudicações para a demolição de uma parede de cantaria e para o calcetamento da entrada principal. As sucessivas deliberações mostram que a Câmara assumia a execução material das intervenções nos espaços exteriores do monumento.

1937, Foto ABM

A documentação é corroborada pela imprensa da época. O Diário de Notícias acompanhou o desenrolar das obras e o Arquivo e Biblioteca da Madeira conserva um conjunto de fotografias datadas que permite acompanhar visualmente a remodelação da frente do Palácio. As imagens mostram a demolição dos antigos muros e gradeamentos, a remoção do quiosque existente no local, os trabalhos de reorganização urbanística e, posteriormente, a criação dos jardins que passaram a caracterizar aquela zona da cidade.

Durante esta verificação procurámos igualmente identificar o documento que deu origem ao entendimento referido na acta de 3 de Agosto. Apesar dessa referência expressa ao «combinado com Sua Ex.ª o Senhor Governador Civil», não foi possível localizar, até ao momento, o ofício, protocolo ou outro acto administrativo que formalizou esse acordo. Tal circunstância impede afirmar com rigor que a responsabilidade municipal tenha começado exactamente naquela data, embora demonstre que o entendimento era anterior à própria deliberação.

Foto ABM

Desde aquela altura, os cuidados dos jardins têm estado ao cuidado da CMF.

Como se verifica, a documentação histórica disponível demonstra que a Câmara Municipal do Funchal já executava obras e assegurava intervenções nos espaços exteriores do Palácio de São Lourenço, pelo menos, desde Agosto de 1939, na altura da presidência de Fernão Ornelas. Assim, a ideia de que a autarquia apenas recentemente passou a efectuar a manutenção daqueles jardins não encontra suporte documental. Pelo exposto, a afirmação é avaliada como falsa.