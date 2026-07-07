Homem sofre queda durante canyoning no Seixal
Equipa de montanha e canyoning dos BVM está no terreno em operação de socorro
Um homem está a ser socorrido na sequência de uma queda numa ribeira, no Seixal, quando alegadamente praticava canyoning.
O alerta foi dado ao início da tarde, tendo sido mobilizada a Equipa de Socorro em Montanha e Canyoning dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), uma unidade especializada em resgates em áreas de difícil acesso, como serras, levadas e ribeiras.
A operação de socorro está a decorrer e envolve duas viaturas e nove operacionais dos BVM.
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