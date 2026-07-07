Homem sofre queda durante canyoning no Seixal

Um homem está a ser socorrido na sequência de uma queda numa ribeira, no Seixal, quando alegadamente praticava canyoning.

O alerta foi dado ao início da tarde, tendo sido mobilizada a Equipa de Socorro em Montanha e Canyoning dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), uma unidade especializada em resgates em áreas de difícil acesso, como serras, levadas e ribeiras.

A operação de socorro está a decorrer e envolve duas viaturas e nove operacionais dos BVM.