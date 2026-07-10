GP do PSD considera Expo como exemplo do dinamismo económico

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visitou a ExpoMadeira, uma iniciativa que reúne dezenas de empresas regionais e milhares de visitantes, considerando que o evento reflete o dinamismo do tecido empresarial e os resultados das políticas económicas e fiscais implementadas na Região.

Durante a visita, o líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos, afirmou que a ExpoMadeira é "uma imagem de marca por excelência da Região", destacando a capacidade de empreendedorismo e inovação das empresas madeirenses, bem como a forte adesão do público.

"A ExpoMadeira continua dinâmica, continua sobretudo atrativa e corresponde à expectativa de quem a visita", afirmou.

Jaime Filipe Ramos enquadrou ainda a realização do evento no actual contexto económico da Madeira, salientando que a Região atravessa um período de crescimento sustentado, acompanhado pela redução da taxa de desemprego e pelo aumento dos rendimentos.

"A Região há vários meses que cresce economicamente, reduziu significativamente a taxa de desemprego e tem aumentado o rendimento das empresas, mas, em especial, dos trabalhadores, através da melhoria dos salários e do rendimento disponível", disse.

O deputado social-democrata atribuiu estes indicadores à estabilidade política e às opções do Governo Regional, defendendo que têm contribuído para reforçar a competitividade da economia madeirense. "Este percurso tem sido acompanhado por um forte investimento do Governo Regional, quer nos apoios diretos às empresas, quer na redução da fiscalidade", referiu.

Na ocasião, Jaime Filipe Ramos sustentou que a Madeira vive actualmente "um momento ímpar", defendendo que as políticas seguidas permitiram conciliar crescimento económico, criação de riqueza e redução da carga fiscal sobre famílias e empresas.

"Temos hoje na Madeira a região do país que menos impostos cobra às empresas e também aos trabalhadores, o que é revelador do bom momento económico que vivemos, mas também social, porque esse é o nosso objetivo", concluiu.