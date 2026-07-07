CH considera que o que se passou no ISAL "foi uma vergonha"
O CH votou a favor do relatório da comissão de inquérito ao ISAL. Um "voto radioactivo", como afirmou Manuela Gonçalves, porque aponta os erros mas não é uma aproximação da maioria social-democrata.
A deputada considera que "o que aconteceu no ISAL foi uma vergonha" e acusa a direcção do instituto de abandonar os cerca de 160 alunos.
"Vergonhoso e indigno" é como classifica a actuação da direcção do ISAL que, além de uma "manifesta incompetência" de gestão, aceitou matrículas e propinas dos alunos "quando não tinha garantia da acreditação".