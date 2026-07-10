Venezuelanos “deram dinâmica” à economia

O presidente do Governo Regional considerou, esta sexta-feira, que a chegada de empresários venezuelanos à Madeira tem sido um importante factor de dinamização da economia regional, apontando o investimento privado, a criação de emprego e a abertura de novos negócios como sinais evidentes desse contributo.

Na inauguração do restaurante Lucca Italian Cuisine, na Avenida do Infante, no Funchal, Miguel Albuquerque sublinhou o papel desempenhado por muitos dos madeirenses e lusodescendentes vindos da Venezuela, recordando que, em 2019, chegaram à Região cerca de 11 mil “concidadãos”.

“Foi muito bom para a Madeira”, afirmou, defendendo que essa vaga migratória trouxe capacidade de trabalho, investimento e riqueza ao arquipélago. Segundo o governante, muitos dos que se fixaram na Região já tinham experiência empresarial e vieram reforçar o tecido económico local.

Miguel Albuquerque apontou o caso do empresário Francisco, responsável pelo novo espaço de restauração, como exemplo desse percurso. Disse tratar-se de alguém com experiência empresarial consolidada, ligado a uma fábrica exportadora, e que agora aposta também na restauração, com a abertura do segundo restaurante.

Para o chefe do Executivo madeirense, este tipo de investimento demonstra a confiança dos empresários na Madeira e ajuda a consolidar a economia regional. Além do impacto directo na actividade económica, salientou ainda a criação de postos de trabalho e o efeito multiplicador associado à fixação de famílias e à diversificação dos negócios.

Na mesma ocasião, Albuquerque defendeu uma Madeira “aberta” ao exterior, considerando que o desenvolvimento da Região passa por acolher investimento e iniciativa privada. “Se nos fecharmos, perdemos”, sintetizou, vincando que o sucesso do novo restaurante dependerá, como em qualquer actividade, da resposta do mercado.

O presidente do Governo Regional manifestou confiança no projecto agora inaugurado e desejou êxito aos promotores, realçando o percurso de trabalho e de empreendedorismo que associou ao investimento venezuelano na Madeira.