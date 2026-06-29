PSP apreende 63 armas de fogo em armeiros em cinco dias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje ter apreendido 63 armas de fogo em 61 operações de fiscalização em armeiros, entre 22 e 26 de junho, empregando 105 operacionais em todos os comandos territoriais.

Nesta 2.ª operação "Armeiros em Segurança" realizada este ano, a PSP efetuou dois autos de notícia por detenção de arma proibida e 20 infrações por "violação geral das normas para o exercício de armeiro, violação geral das normas de conduta e obrigações e detenção ilegal de arma".

Na 1.ª operação, a PSP tinha apreendido 106 armas e registado 17 contraordenações, em 79 ações de fiscalização.

O texto frisa que "os armeiros estão, especialmente, obrigados a registar diariamente: importação, exportação e transferência de armas e de munições, compra e venda de armas e munições, cedência de armas, fabrico e montagem de armas, reparação de armas, existências de armas e munições, armas à sua guarda" e "desativação de armas de fogo".

Ainda segundo a mesma fonte, "cabe aos armeiros ou aos seus trabalhadores verificar a identidade do comprador, a existência das licenças ou autorizações habilitantes, confirmar e explicar as características e efeitos da arma e munições vendidas, bem como as regras de segurança aplicáveis".

Segundo comunicado daquela força de segurança, as ações foram executadas "no âmbito das suas competências exclusivas e especificas de licenciamento, controlo e fiscalização do fabrico, armazenamento, comercialização, utilização e transporte de armas, munições, produtos explosivos, matérias perigosas e precursores de explosivos".