Governo aumenta incentivos aos transportes para exportadores da Madeira e Porto Santo

A 41.ª edição da Expomadeira abriu esta sexta-feira as portas no Estádio do Marítimo, onde decorre até 12 de Julho, reunindo 87 expositores de diversos sectores de actividade.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou, na abertura, que a Expomadeira é “a demonstração da pujança e da solidez da economia regional”, sublinhando que a Madeira regista 60 meses consecutivos de crescimento económico.

Segundo o governante, estes resultados são fruto do trabalho de investidores, empresários e trabalhadores, mas também das políticas do Governo Regional.

Neste âmbito, José Manuel Rodrigues recordou que estão previstos 150 milhões de euros em incentivos às empresas até 2027. Até ao momento, foram abertos avisos no valor de 64 milhões de euros e, até ao final deste ano, serão lançados novos avisos no montante de 61 milhões, perfazendo 125 milhões de euros. Para o próximo ano estão previstos novos apoios no valor de 25 milhões de euros.

O Governo Regional anunciou ainda que vai aumentar em 10 pontos percentuais os incentivos concedidos no âmbito dos transportes às empresas exportadoras de produtos regionais ou transformados na Madeira e no Porto Santo. Uma medida que vai ao encontro dos anseios dos investidores madeirenses.

“A maior mostra das actividades económicas da Região”

Antes ainda da intervenção do governante, António Jardim Fernandes, presidente da ACIF, fez questão de dizer que a Expomadeira se mantém como “a maior mostra das actividades económicas da Região” e um dos principais momentos de promoção do tecido empresarial regional. Em média, recebe cerca de 50 mil visitantes.

A edição deste ano conta com 87 expositores, entre estreantes e participantes habituais, que “continuam a acreditar na Expomadeira como um espaço privilegiado para promover marcas, lançar novos produtos, conquistar clientes e estabelecer novas parcerias”.

Apesar da digitalização e da inteligência artificial, o responsável destacou que “há algo que a tecnologia continua a não substituir: a confiança que se constrói através do contacto humano”.

António Jardim Fernandes destacou ainda o novo polo (antigo galinheiro) dedicado ao gaming e às indústrias digitais, com um investimento superior a quatro milhões de euros, no âmbito do PRR, integrado na agenda mobilizadora eGames Lab.