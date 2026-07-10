Transportes públicos são gratuitos para residentes do Porto a partir de hoje

Os transportes públicos para residentes no Porto serão gratuitos a partir de hoje para quem detém o cartão municipal Porto. , anunciou hoje o presidente da Câmara, Pedro Duarte.

"A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o cartão Porto", disse hoje Pedro Duarte numa cerimónia que decorreu na praça em frente à estação de metro da Trindade.

Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL.