Monte Palace Madeira abre portas aos residentes da RAM

O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical vai assinalar o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, a 1 de Julho, amanhã, com entrada gratuita para todos os residentes da RAM. Um convite à comunidade madeirense para redescobrir um espaço em constante renovação, que este ano apresenta novas áreas e obras de arte inéditas.

Entre as novidades destacam-se um novo Orquidário e um Jardim dos Bonsais, bem como a integração de novas obras do artista português de projecção internacional Alexandre Farto, conhecido como Vhils.

O Orquidário é um espaço dedicado à exposição de orquídeas em floração, reunindo espécies de várias regiões do mundo cultivadas nas estufas do jardim, envoltas por uma parede verde que reforça a envolvência natural do local. Já o Jardim dos Bonsais presta homenagem à arte milenar oriental, com exemplares cuidadosamente trabalhados que recriam, em miniatura, a forma de árvores adultas.

A presença de Vhils no Monte Palace reforça a ligação entre arte contemporânea e natureza. Entre as obras em destaque estão Marulho (2025), um painel monumental composto por mais de 1.500 azulejos, e a escultura Concrete Multi Series #1 (2021), bem como peças e conteúdos expostos no museu, incluindo a obra Narrative (2023) e o vídeo Sea Portrait (2025), inspirado em Sophia de Mello Breyner.

O programa do dia inclui ainda animação musical ao longo da tarde, com atuações de Francisco Lopes Trio convida Júlia Ochôa, Grupo Monte Verde e Contratempo, entre as 11h30 e as 15h30.

A entrada é gratuita para residentes da RAM mediante comprovativo de residência. O espaço estará aberto entre as 09h00 e as 19h00, com última entrada às 17h15.

O Monte Palace Madeira, com mais de 70.000 m², integra jardins tropicais, arte e património cultural, incluindo o Museu Monte Palace Madeira e a exposição permanente 'O Mundo Começa Aqui!', afirmando-se como um dos principais espaços culturais e turísticos da Região.