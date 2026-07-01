Tomás Velosa e Gabriela Morna juntam-se a Emily Real nos quartos de final do Nacional de Sub-12

A Madeira continua em evidência no Campeonato Nacional de Sub-12, que decorre no Complexo de Ténis do Jamor, com três atletas apurados para os quartos de final da competição.

Depois de Emily Real ter assegurado, ontem, um lugar entre as oito melhores da prova, esta quarta-feira foi a vez de Tomás Velosa e Gabriela Morna confirmarem também o apuramento. No quadro masculino, Tomás Velosa confirmou o estatuto de favorito ao vencer Filipe Paes por 6-3 e 6-3. O madeirense vai agora medir forças com Dinis Oliveira, segundo cabeça de série e número dois nacional, na luta por um lugar nas meias-finais.

Na competição feminina, Gabriela Morna protagonizou um dos encontros mais equilibrados da jornada e derrotou Ana Miguel Alvarenga, 15.ª do ranking nacional, pelos parciais de 7-6, 4-6 e 6-0. Nos quartos de final, terá pela frente Laura Gomes.

Já Emily Real entra em acção esta sexta-feira, às 9h30, para disputar os quartos de final diante de Maria Martins, segunda cabeça de série e número dois nacional.

Além dos bons resultados em singulares, Tomás Velosa continua a destacar-se nas provas de pares. Em dupla com Augusto Jorge, garantiu o apuramento para as meias-finais de pares masculinos, após vencer Rodrigo Peixoto e Lucas Mano.

O madeirense mantém-se ainda em competição nos pares mistos, ao lado de Iara Milkovich. A dupla, terceira cabeça de série, venceu Constança Lancastre e Dinis Costa por 6-3 e 7-5, assegurando um lugar nos quartos de final.

Já na variante de pares femininos, Gabriela Morna e Emily Real despediram-se da competição após serem derrotadas pelas segundas cabeças de série, Mafalda Palma e Inês Rodrigues.