Temperaturas vão subir esta quarta-feira

A Madeira começa este dia 1 de Julho com céu pouco nublado ou limpo, embora sejam esperados períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e novamente a partir do final do dia, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quarta-feira.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, intensificando-se para moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha. Está também prevista uma pequena subida da temperatura nas zonas montanhosas.

No Funchal, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no início da manhã e no final do dia. O vento será, em geral, fraco, inferior a 20 km/h, de leste.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de nordeste entre os 2 e os 2,5 metros, enquanto na costa sul as ondas serão do quadrante sul, entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22/23ºC.

Entretanto, o IPMA já emitiu um aviso amarelo para a a costa norte da ilha da Madeira devido ao tempo quente. O alerta entra em vigor às 9 horas de hoje até às 00h00 de quinta-feira.

Os termómetros vão oscilar entre os 19 e os 27ºC na ilha da Madeira e os 20 e os 25ºC no Porto Santo.