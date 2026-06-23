Acidente provocou fila de mais de 5 km na Via Rápida
Ocorrência junto ao nó da Pestana Júnior provocou congestionamento no sentido Machico – Ribeira Brava
Um acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida (VR1), nas proximidades do nó da Pestana Júnior, no Funchal, provocou fortes constrangimentos à circulação.
Segundo informação divulgada pela Info Vias às 09h46, o congestionamento atingiu uma extensão de cerca de 5,1 quilómetros no sentido Machico – Ribeira Brava, na zona do quilómetro 23.
A ocorrência causou demoradas filas de trânsito naquela via, situação que entretanto foi normalizada. Não houve feridos e não foi necessária a intervenção dos bombeiros.
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