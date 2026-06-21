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Acidente na Via Rápida condiciona trânsito

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Foto Via Litoral

Ocorreu, há instantes, um acidente na Via Rápida, nas imediações do Nó das Quebradas, sentido Funchal - Câmara de Lobos. 

Ao que foi possível apurar até ao momento, não há registo de feridos, não tendo sido necessária a mobilização de meios de socorro para o local.

O acidente está, contudo, a provocar constrangimentos na circulação rodoviária, com a formação de longas filas no sentido Funchal–Câmara de Lobos.

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