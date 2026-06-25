Acidente na Via Rápida após a saída para Santo António

Um acidente ocorrido pouco depois das 9h00 desta quinta-feira, no Funchal, não terá provocado grandes mossas nos acidentados, nem no tráfego rodoviário.

O acidente deu-se na zona entre o Pilar e Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico, tendo ainda assim congestionado ligeiramente, numa extensão de 700 metros, a Via Rápida.

Em poucos minutos a situação ficou solucionada, tendo o trânsito retomado a normalidade.