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Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado

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Foto ViaLitoral

Um acidente ocorrido há instantes na via rápida está a provocar fortes constrangimentos na circulação automóvel no sublanço entre Santo António e Santa Luzia.

A ocorrência registou-se entre os quilómetros 16 e 18.5, condicionando o trânsito no sentido Ribeira Brava–Machico e originando já uma significativa fila de viaturas naquela zona. Segundo a aplicação 'Info Vias' as filas já têm mais de 2 quilómetros de extensão. 

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