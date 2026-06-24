Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente ocorrido há instantes na via rápida está a provocar fortes constrangimentos na circulação automóvel no sublanço entre Santo António e Santa Luzia.

A ocorrência registou-se entre os quilómetros 16 e 18.5, condicionando o trânsito no sentido Ribeira Brava–Machico e originando já uma significativa fila de viaturas naquela zona. Segundo a aplicação 'Info Vias' as filas já têm mais de 2 quilómetros de extensão.