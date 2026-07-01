Portugal tem videovigilância florestal em 45% do território

O secretário de Estado da Proteção Civil disse hoje no parlamento que Portugal já tem cerca de 45% do território com videovigilância florestal, o que o torna num dos países com maior taxa de cobertura.

"Portugal é um dos países que tem hoje maior taxa de cobertura de área com videovigilância. Nós temos cerca de 45% do nosso país já hoje com sistema de videovigilância florestal, muito da responsabilidade dos municípios, das comunidades intermunicipais, mas do qual neste momento as despesas de manutenção correm na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse o governante.

Rui Rocha falava no parlamento, no decurso de uma interpelação ao Governo agendada pelo Livre, sobre a época de incêndios.

Já hoje, a propósito das previsões meteorológicas para os próximos dias, o secretário de Estado anunciou no parlamento que o estado de prontidão especial do dispositivo de combate a incêndios deverá será ser ativado para nível alto entre quinta-feira e o fim de semana, passando ao nível 3.

A ANEPC alertou hoje para o perigo de incêndio rural "muito elevado a máximo" em todo o território nos próximos dias devido à previsão de tempo quente, recomendando à população medidas preventivas.

Também hoje o dispositivo de combate a incêndios rurais foi reforçado para a sua capacidade máxima, numa altura em que a área ardida e o número de fogos duplicaram em relação ao mesmo período de 2025.

A Diretiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano, indica que os meios são reforçados hoje pela terceira vez este ano com a entrada em vigor do denominado 'reforçado - nível Delta', que se prolonga até 30 de setembro.