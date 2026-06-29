Há nove anos, Portugal falhava apuramento para a final da Taça das Confederações

A 29 de Junho de 2017, o DIÁRIO noticiava que Portugal tinha falhado o apuramento para a final da Taça das Confederações, ao ser derrotado pelo Chile no desempate por grandes penalidades, após um empate sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento.

Na Arena Kazan, a selecção, na altura orientada por Fernando Santos, voltou a apostar numa estratégia mais cautelosa, semelhante à utilizada no percurso vitorioso do Euro 2016, privilegiando a organização defensiva e procurando explorar o contra-ataque. No entanto, encontrou pela frente um Chile mais dominador, que criou as melhores oportunidades ao longo do encontro.

Logo nos minutos iniciais, Rui Patrício evitou o golo de Eduardo Vargas, enquanto André Silva obrigou Claudio Bravo a uma defesa atenta. Com o decorrer da partida, os sul-americanos assumiram o controlo da posse de bola e continuaram a ameaçar a baliza portuguesa, com Aránguiz, Vidal e Vargas a desperdiçarem ocasiões de perigo.

Na segunda parte, Portugal revelou maiores dificuldades em chegar à baliza adversária. Fernando Santos lançou Nani e Ricardo Quaresma para refrescar o ataque, mas as alterações acabaram por retirar capacidade ofensiva à equipa, que praticamente se limitou a defender durante o prolongamento.

Nos últimos minutos do tempo extra, o Chile esteve muito perto de resolver a eliminatória. Arturo Vidal acertou no poste e, na recarga, Martín Rodríguez enviou a bola à barra, desperdiçando a melhor oportunidade da partida.

A decisão acabou por ser adiada para o desempate por grandes penalidades, onde Claudio Bravo assumiu o papel de herói. O guarda-redes chileno defendeu os remates de Ricardo Quaresma, João Moutinho e Nani, garantindo o triunfo chileno e o consequente apuramento para a final da competição.

Portugal falhou, assim, o acesso à decisão da Taça das Confederações e disputou posteriormente o encontro de atribuição do terceiro lugar, enquanto o Chile confirmou presença na final.