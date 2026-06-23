Uzbequistão tem 'armas' para surpreender Portugal

O selecionador do Uzbequistão, o italiano Fabio Cannavaro, afirmou que a sua equipa tem "armas" para surpreender Portugal, embora diga que a seleção lusa é uma das melhores que está a disputar o Mundial2026 de futebol.

"Estamos a falar de uma partida contra uma das melhores equipas que está no Mundial. Tem dos melhores meio campos do mundo, tem um dos melhores avançados da história do futebol. Teremos de jogar e sobretudo teremos de jogar como equipa. Se não formos coesos e unidos não temos hipóteses", afirmou Fabio Cannavaro, na segunda-feira.

Apesar do poderio português, o técnico italiano, que falava em Houston, nos Estados Unidos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo K, mostrou-se confiante num bom resultado e numa possível surpresa no Campeonato do Mundo.

"Quando jogamos concentrados e compactos, podemos enfrentar qualquer seleção. Não vamos só defender. Temos as nossas armas para marcar e criar oportunidades. Mas, também sabemos que um erro a este nível pode ser fatal. Não temos nada a perder. É o nosso primeiro Mundial", referiu o treinador de 52 anos.

Para Cannavaro, campeão mundial em 2006 com a Itália como jogador, Portugal tem jogadores que são bons em todas as situações de uma partida e destacou a facilidade de Cristiano Ronaldo em marcar golos.

"Ele marca em qualquer situação, de livre, de contra ataque, até de cantos. Mas, Portugal não é só Ronaldo. Tem grandes jogadores, até no banco. É uma equipa que gosta de ter a bola, de controlar o jogo. Sabemos que quanto mais tempo passar, mais nervosos vão ficar e podemos jogar com isso", confessou.

Questionado sobre que vai colocar o central Khusanov, jogador do Manchester City e estrela da equipa, a marcar diretamente Cristiano Ronaldo, o antigo central optou por não desvendar a estratégia.

"Vou pensar nisso esta noite [segunda-feira]", concluiu Cannavaro, sorrindo com a pergunta.

A seleção lusa defronta hoje o Uzbequistão, no Estádio NRG, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa) e que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.

O Grupo K fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o agrupamento com três pontos, seguida de Portugal e República Ddemocrática do Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue sem pontos.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.