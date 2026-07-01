"Há uma nova exigência mas estamos preparados para ela"

Eleito um dos centrais do 'onze' ideal da Liga 2 na época passada, Romain Correia é um dos jogadores, no Marítimo, que transita da época passada. Aos 26 anos, o jogador luso-francês mostra-se disponível em ajudar na integração dos novos jogadores que irão chegar para reforçar a formação verde-rubra.

"Esperamos conseguir ter um grupo forte e as expectativas são sempre boas. Vamos receber os novos jogadores da melhor forma possível, para que possam dar o seu melhor. Vamos incuti-los no espírito do clube, o que é ser Marítimo, para podermos estar todos juntos na mesma sintonia”, frisou

Relativamente à época que agora arrancou, Romain Correia alerta para circunstâncias diferentes. “Vamos estar numa nova competição e o que foi alcançado, já passou. Foi muito bom, fruto do trabalho fantástico desenvolvido pela direcção, agora espero que, nesta temporada, possamos continuar na mesma sintonia e a remar todos no mesmo sentido”.

Mitchell van der Gaag está de regresso ao Marítimo, com uma equipa técnica muito renovada. Romain Correia assegura que o grupo vai receber bem o novo treinador. “Vamos querer perceber as suas ideias, vamos estar focados nisso e vamos trabalhar no máximo para podermos atingir os nossos objectivos”, frisou o defesa.

Neste inicio de temporada, e gozadas as férias, o jogador maritimista mostra-se optimista. “Estamos preparados, é a nossa profissão, as férias já acabaram, agora é estarmos focados nos treinos e fazer o nosso trabalho”, finalizou.