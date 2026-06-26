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Casos do dia

Acidente na VR1 causou congestionamento no Funchal

Ocorrência na Boa Nova sem feridos

VR1
VR1, foto OD/arquivo

Ocorreu esta manhã um acidente na Via Rápida 1 (VR1), na zona do Nó da Boa Nova, no Funchal, ao quilómetro 19,8, no sentido Machico – Ribeira Brava.

Como é habitual nestas situações, registou-se congestionamento de trânsito no local, entretanto já ultrapassado.

O acidente não terá provocado danos pessoais e as corporações de bombeiros do Funchal não foram accionadas.

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