Centro de Química da Madeira promove seminário sobre descoberta de novos fármacos

O Centro de Química da Madeira (CQM), unidade de investigação sediada na Universidade da Madeira (UMa), vai promover no próximo dia 7 de Julho, a partir das 15 horas, o seminário “Medicinal Chemistry: Where Are We and Where Are We Going? How Can We Succeed in Discovering and Developing New Drugs?”.

A iniciativa pretende divulgar conhecimento na área da química e dos materiais, aproximando a investigação científica das suas aplicações práticas.

O seminário terá lugar na Sala 0.57, no Campus Universitário da Penteada, e será conduzido pelo professor Serge Mignani, investigador sénior do CQM e professor catedrático convidado da UMa, nas áreas da Química Medicinal, Farmacêutica e Nanotecnologia aplicada à Medicina.

Com mais de quatro décadas de carreira dedicada à química medicinal e ao desenvolvimento de fármacos, Serge Mignani destacou-se como investigador e director do departamento de Química Medicinal da Sanofi, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo.

Actualmente, o investigador divide a sua atividade entre a investigação, o ensino na China, França, Índia e Portugal, e a consultoria para empresas do setor farmacêutico em França e nos Estados Unidos da América.

A participação é gratuita, mas limitada à capacidade da sala e sujeita a inscrição prévia até 6 de julho, através do site do CQM.