Envelhecer na Madeira: um desafio que começa muito antes dos 65 anos

A Madeira está a viver uma das maiores transformações da sua história. Durante décadas preocupámo-nos em aumentar a esperança de vida. Hoje enfrentamos um novo desafio: garantir que esses anos adicionais sejam vividos com qualidade, autonomia e dignidade.

Os números falam por si. Cerca de 22% da população madeirense tem atualmente mais de 65 anos e a tendência aponta para um crescimento contínuo deste grupo etário. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade é das mais baixas do país, o que significa que nascem menos crianças e existem menos jovens para sustentar, cuidar e acompanhar uma população cada vez mais envelhecida.

Esta realidade deve preocupar-nos a dois níveis.

Do ponto de vista macro, enquanto sociedade, vamos ter mais necessidade de cuidados de saúde, mais pressão sobre os serviços sociais, maior necessidade de cuidadores e uma população ativa cada vez mais reduzida. Em termos simples: haverá mais pessoas a precisar de ajuda e menos pessoas disponíveis para prestar essa ajuda.

Mas existe também uma dimensão micro, mais próxima de cada um de nós. A questão fundamental é: como queremos chegar aos 70, 80 ou 90 anos?

A diferença entre um idoso autónomo e um idoso dependente raramente se decide aos 70 anos. Na verdade, começa a ser construída aos 30, 40 e 50 anos. As escolhas que fazemos diariamente vão determinar a nossa capacidade de subir escadas, caminhar, viajar, brincar com os netos ou continuar a viver na nossa própria casa sem depender de terceiros.

A boa notícia é que não precisamos de soluções complexas nem de tecnologias inacessíveis para mudar este cenário. A ciência mostra-nos que existem quatro pilares fundamentais que estão ao alcance de praticamente todos.

O primeiro é a atividade física, particularmente o treino de força. A força muscular é um dos mais poderosos indicadores de saúde, independência e longevidade. Manter músculo significa manter funcionalidade.

O segundo é a alimentação. Não se trata de seguir dietas da moda, mas sim de garantir uma alimentação equilibrada, rica em proteína, vegetais, fruta e alimentos minimamente processados.

O terceiro é o sono. Dormir bem é tão importante como comer bem ou fazer exercício. É durante o sono que recuperamos física e mentalmente.

O quarto é o papel social. O isolamento acelera o envelhecimento. Manter amigos, participar em atividades comunitárias, aprender coisas novas e sentir-se útil são verdadeiros medicamentos para o cérebro e para a saúde emocional.

O envelhecimento não deve ser visto como um problema, mas sim como uma responsabilidade partilhada. Não podemos impedir que os anos passem, mas podemos influenciar profundamente a forma como os vivemos.

A mensagem é simples: preparar a nossa “velhice” começa muito antes de sermos considerados idosos. Cada caminhada, cada noite bem dormida, cada refeição equilibrada e cada momento de convívio são investimentos no nosso futuro.

A Madeira tem hoje a oportunidade de se tornar uma referência no envelhecimento saudável. Mas isso exige que cada cidadão compreenda uma verdade fundamental: a longevidade não se constrói aos 70 anos. Constrói-se todos os dias, desde muito mais cedo.

Porque envelhecer é inevitável. Envelhecer com qualidade é uma escolha que começa hoje. E, felizmente, dá sempre tempo para começar.