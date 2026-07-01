Rubina Leal defende aprofundamento da Autonomia e faz apelo ao poder de Lisboa

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, encerrou, esta manhã, a sessão solene comemorativa do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses com um discurso que combinou a evocação dos 50 anos de Autonomia com um apelo directo ao poder central para que converta sinais de abertura em "compromissos concretos". "É tempo de transformar a disponibilidade em compromisso, o diálogo em acção e a vontade política em resultados concretos", afirmou.

Rubina Leal referiu-se à sessão solene comemorativa dos 50 anos das Autonomias Regionais realizada na passada sexta-feira na Assembleia da República (a primeira vez que tal aconteceu) como um momento em que foi possível identificar "sinais de abertura e de disponibilidade para um diálogo mais profundo e construtivo com os órgãos de poder central". Sublinhou que esse diálogo é "necessário e urgente" e que há "dossiers que há demasiado tempo aguardam resolução".

Sobre o percurso autonómico, a presidente da Assembleia defendeu que os 50 anos "não representam um ponto de chegada" mas "um novo ponto de partida", e que a experiência acumulada demonstra que a Autonomia foi "um instrumento decisivo de desenvolvimento, de coesão e de afirmação política da Região". Considerou necessário "ampliar a Autonomia, aprofundar a Democracia e reformar o sistema político regional".

Rubina Leal enumerou as iniciativas realizadas pela Assembleia Legislativa no âmbito das comemorações dos 50 anos: a sessão com a presença do presidente da Assembleia da República, o lançamento do livro e exposição fotográfica sobre as cinco décadas de Autonomia com a presença do Presidente da República, a publicação de uma banda desenhada sobre o processo autonómico dirigida às novas gerações, uma edição limitada de litografia do escultor Ricardo Velosa, uma emissão filatélica em parceria com os CTT, e os projectos Parlamento na Comunidade, Rostos da Autonomia e Parlamento vai à Escola.

Na abertura do discurso, a presidente da Assembleia dirigiu "um caloroso e fraterno abraço" à comunidade madeirense residente na Venezuela, saudando em particular o cidadão luso-venezuelano Manuel Ferreira, presente na sessão desta manhã, e desejando que "a luz da esperança possa iluminar não apenas os nossos concidadãos, mas também todo o povo venezuelano".